Севастополь, 24 апреля, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Общественная палата Севастополя, которая из-за внутреннего раскола фактически не работала последние полтора года, 23 апреля получила нового председателя. Им стал известный общественник, руководитель Ассоциации самообороны Севастополя и общественной организации «Севастополь без фашизма» Олег Махонин.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

По информации пресс-службы, за кандидатуру нового руководителя отдали свои голоса 14 членов Общественной палаты из 24-х.

«Сегодня исторический день в общественной жизни Севастополя. То, что казалось невозможным ещё несколько месяцев назад, свершилось. Наконец-то избраны председатель Общественной палаты, заместитель и представитель города-героя в Москве», — отметил после избрания Махонин.

По его словам, главное на данном этапе — забыть обиды и наладить внутренние коммуникации.

«Надо говорить не лозунгами, а просто работать. Люди устали от склок и распрей и показали, что нацелены на созидание… Губернатору удалось погасить тот конфликт, который длился в Общественной палате последние годы».

Также отметим, что заместителем председателя Общественной палаты Севастополя стал Энвер Мамутдинов, который является главой объединения крымских татар Севастополя «Ак-Яр». Представителем в Общественную палату РФ от Севастополя избрана Наталья Кирюхина, которая ранее возглавляла рабочую группу по делам инвалидов в ОП Севастополя.

Напомним, Общественная палата Севастополя была расколота на две фракции уже более полутора лет, её члены не могли прийти к единому мнению почти по всем принципиальным вопросам. Обострение ситуации произошло после того, как зампредседателя ОП Олег Гасанов в своих постах в социальной сети нелицеприятно высказывался в адрес депутата Заксобрания Алексея Чалого. В ответ его соратники потребовали исключить Гасанова из состава палаты. ОП разделилась на две равные части (12 на 12) и возникло разночтение — достаточно ли половины голосов для досрочного прекращения полномочий одного из членов палаты. Общественников не удалось помирить согласительной комиссии, созданной новым правительством. Позже конфликт в организации дошел до того, что её члены провалили голосование по своему представителю в федеральную ОП.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте этого года Общественная палата оказалась в центре ещё одного громкого скандала — страница организации превратилась в настоящий порносайт. Позже выяснилось, что сайт не взламывали, а просто продали его домен.

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«В своё время большинство в Общественной палате было из числа сторонников губернатора. Они продавили решение, согласно которому сайтом организации стал заниматься наш бывший зампред Олег Гасанов. До последнего момента оплату сайта осуществлял он и Ольга Дронова из губернаторской квоты. Мы не могли разместить на сайте информацию, поскольку Гасанов фактически отрезал нас от этого ресурса. На нём публиковалось только то, что устраивало группу губернатора», — сообщал член ОПС Григорий Донец.