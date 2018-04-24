Вашингтон, 24 апреля, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Пентагон намеренно ставит под сомнение эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет аналитическое издание The National Interest со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По мнению журналистов издания, заявления представителей военного ведомства США о якобы «неэффективности» российских систем ПВО С-300 и С-400 могут иметь цель убедить входящую в НАТО Турцию не покупать эти комплексы у РФ.

Издание напоминает, что в качестве примера американские чиновники приводят ракетные удары по Сирии 14 апреля, которые нанесли США, Великобритания и Франция. Тогда сирийские комплексы ПВО якобы не смогли отразить ни одного из этих ударов. Кроме того, вооруженные силы (ВС) РФ не задействовали при этом свои собственные средства противовоздушной обороны.

Однако, пишут авторы статьи, утверждения Пентагона идут вразрез с тем, что США на самом деле тратят миллиарды долларов на стелс-технологии, которые могли бы позволить обойти созданные в РФ средства ПВО.

Вероятно, заявления представителей военного ведомства США преследуют цель помешать Турции закупить системы С-400 «Триумф» у России, отмечают авторы статьи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля по объектам в Сирии был нанесен ракетный удар. США и их союзники, без санкции Совета Безопасности ООН и в нарушение международных норм, выпустили по целям в Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля».

Поводом для нанесения ракетного удара по Сирии послужило якобы применение сирийскими военными химоружия в городе Дума в Восточной Гуте, однако доказательств этому представлено не было.

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