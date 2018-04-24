Москва, 24 апреля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий ограничение размера пени, правительство РФ вносит в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля.

Пени

Речь идет об изменении порядка начисления пени при нарушении сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов.

Инициативой максимальный размер пени ограничивается суммой недоимки, на которую она начисляется.

Таким образом, в случае принятия законом будет запрещено начислять пени на недоимку по налогам, сборам, страховым взносам со дня, в котором сумма начисленных пеней составила или превысила размер этой недоимки.