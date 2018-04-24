Пекин, 24 апреля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Планы в отношении будущего Сирии, которые вынашивают западные страны, вызывают беспокойство России. Об этом, выступая на полях заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Пекине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Нас беспокоит то, какие планы в отношении будущего Сирии вынашивают западные коллеги, — заявил Лавров. — Я слышал, что совсем недавно президент Франции Эммануэль Макрон уже призвал США не выводить войска из Сирии, даже когда последний террорист будет уничтожен или изгнан с территории это страны».

По словам Лаврова, французский лидер заявил, что необходимо оставаться там «чуть ли не на постоянной основе, строить новую Сирию».

«Это уже какая-то колониальная позиция. Будем прояснять у наших французских партнёров, что они конкретно имели в виду», — добавил министр иностранных дел РФ, напомним, что до сих пор на всех уровнях заявлялось, что американская коалиция работает в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить угрозу терроризма, которая исходит от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических структур.

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«Вопреки своим заявлениям, вопреки заявлениям президента Трампа, на практике США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить», — сказал глава российской дипломатии.

Также Лавров отметил, что курс на развал Сирии «откровенно» взял целый ряд стран, который заявляет, что не нужно оказывать помощь в восстановлении районам, которые находятся под контролем сирийского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявлял, что власти США нацелены на обособление значительной части территории Сирийской Арабской Республики и создание там квазигосударства с опорой на курдов. Глава внешнедипломатического ведомства также напомнил, что американский спецназ и другие подразделения находятся на территории Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны законного правительства в Дамаске или мандата со стороны Совета Безопасности ООН.