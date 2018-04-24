Калуга, 24 апреля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Электроснабжение Калужской области, нарушенное в результате мощного урагана, обрушившегося на центральную Россию 21 апреля, восстановлено и осуществляется в штатном порядке. Энергетики завершают работы в сети 0,4 кВ по индивидуальным заявкам потребителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала «Калугаэнерго».

Фото пресс-службы филиала Калугаэнерго Восстановительные работы после урагана

Как пояснили в компании, при получении информации о нарушении электроснабжения бригады энергетиков, оснащенные всеми необходимыми материалами и оборудованием, сразу направлялись к местам повреждений. Большинство из них сотрудники филиала «Калугаэнерго» оперативно устранили к вечеру субботы. Однако в ночь на 22 апреля последовала вторая волна циклона, которая спровоцировала новые локальные отключения.

Работы велись круглосуточно. Кроме восстановления поврежденных воздушных линий, энергетики также вели профилактическую вырубку угрожающих падением деревьев, которые были выявлены в ходе осмотров на воздушных линиях электропередачи 10 кВ, для чего они кратковременно выводились для безопасного производства работ.

В связи со стабилизацией погодных условий филиал «Калугаэнерго» переведен на обычный режим работы, а специалисты проводят анализ технологических нарушений. В связи с участившимися аномальными погодными явлениями энергетиками разрабатывается комплекс дополнительных мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 21 апреля и в ночь на 22 апреля на центральную Россию обрушился ураган с порывами ветра до 25 м/с. Он стал причиной локальных отключений в ряде населенных пунктов Калужской области. Основная сеть 35−110 кВ удар стихии выдержала: технологических нарушений в ней не зафиксировано. Большая часть отключений была спровоцирована падением на провода воздушных линий 10 кВ деревьев, высота которых превышает ширину просек, из глубины лесных массивов. В населенных пунктах причиной отключений стало падение веток, деревьев и посторонних предметов на вводы в дома.

Нарушения электроснабжения были зафиксированы в населенных пунктов семи регионов Центрального федерального округа. Без электричества остались около 73 тыс. человек.

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