Пекин, 24 апреля, 2018, 10:14 — ИА Регнум. Китай запустил отбор астронавтов в количестве от 17 до 18 человек для будущих миссий на космическую станцию, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Bisbos.com Космическая станция «Небесный дворец-3»

«Они войдут в третью группу китайских астронавтов. После всесторонних тренировок, они примут участие к в миссии на китайскую космическую станцию», — заявил директор Китайского космического пилотируемого инженерного бюро (CMSEO) Ян Ливэй.

Отбор осуществляется под пристальным контролем со стороны CMSEO и осуществляется Научно-исследовательским и учебным центром по подготовке астронавтов. В команду будут входить пилоты, а также инженеры и специалисты по полезной нагрузке.

Помимо пилотов из рядов китайских ВВС, войдут также аэрокосмические исследователи из соответствующих сфер промышленности, исследовательских институтов и университетов.

Китай отобрал первую группу из 14 астронавтов в 1998 году, а вторую группу из семи человек — в 2010 году. Они успешно осуществили шесть пилотируемых космических миссий.

Отметим, что Китай планирует начать работы по сборке собственной космической станции в космосе в 2020 году. Полностью же начать работу станция должна в 2022 году.

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