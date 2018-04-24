Рыбинск, Ярославская область, 24 апреля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. В Рыбинска идут работы по разбору части фасада в супермаркете, где из-за скопления воды в выходные произошел прорыв кровли и обрушение витрины. Об этом корреспонденту ИА регнум сообщили в администрации Рыбинска.

Ribinsk.ru Само здание под охраной, территория огорожена

Конструкции разбирают с использованием спецтехники, арендаторы собрали имущество, которое вынесло на тротуар вместе с водой, коммунальные службы привели в порядок прилегающую территорию.

Одновременно продолжается проверка следственных органов. Администрация города предоставила все необходимые документы о вводе здания в эксплуатацию. Оно было сдано в 2014 году и представляет собой типовое каркасное строение из металлоконструкций, заполненное сэндвич-панелями с плоской кровлей и внутренними отапливаемыми водостоками. По одной из версий, именно их ненадлежащее содержание привело к скоплению воды и как следствие — к провисанию мембраны кровли, а затем и прорыву. Вода волной сошла в зал, где находится хозяйственный магазин, и ударила по витрине фасада. Легкие конструкции выпали на улицу, вместе с водой на тротуар вынесло часть товара. Как пояснили сотрудники магазина, протечки с потолка начались за несколько недель до аварии, но собственник здания, видимо, не придал этому серьезного значения.

«Здания подобного типа с несущими металлоконструкциями и плоской кровлей с утеплением очень требовательны в части содержания водостоков. За ними нужно следить, регулярно прочищать, и все сроки и виды работ должны быть отражены в журнале эксплуатации. В день прорыва пожарные поднимались на крышу и зафиксировали скопление воды, поток виден и на видеосъемке очевидцев. Визуально каркас здания не пострадал. Но все последствия можно будет оценить только после экспертизы конструкций», — сказала директор департамента архитектуры и градостроительства Любовь Тихонова.

Сейчас тротуар у магазина убран, идет разбор фасада, привлечена специальная техника, само здание под охраной, территория огорожена. По данным собственника здания, угроз, связанных с конструктивными изменениями, нет, состояние помещения позволяет торговой точке продолжить работу. Администрация Рыбинска направила обращение с рекомендациями провести полную экспертизу конструкций прежде, чем открывать магазин для общего доступа.

Специалисты говорят, что изменения в Градостроительном кодексе вывели часть зданий из-под надзора государственных структур, и сейчас обращения по дальнейшей эксплуатации супермаркета носят рекомендательный характер. В администрации Рыбинска считают, что нужно вернуть под контроль Государственного строительного надзора места общего пользования и дать полномочия для проверок надлежащего содержания зданий.