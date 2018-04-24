Петропавловск-Камчатский, 24 апреля, 2018, 10:08 — ИА Регнум. У побережья Камчатки в 217 км к востоку от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение магнитудой 4,4. Такие данные приводит 24 апреля Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Эпицентр подземного толчка находился в Тихом океане на глубине более 38 км. Напротив лежит Кроноцкий залив, пояснили сейсмологи. Энергетический класс землетрясения составил 10,2.

По информации главного управления МЧС России по Камчатскому краю, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытия нет. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января на Камчатке в течение нескольких часов произошли пять землетрясений, магнитуда самого сильного составила 6,2, за ним последовала серия афтершоков. Толчки были зафиксированы в Беринговом море близ Командорских островов.

В Хабаровском крае 1 февраля произошло землетрясение магнитудой 4. Эпицентр находился в 70 км к северу от Комсомольска-на-Амуре. Подземные толчки магнитудой 5,9 были зафиксированы 7 марта в акватории Тихого океана к югу от Курильских островов.

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