Ереван, 24 апреля, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Сегодня, 24 апреля, исполняется 103-я годовщина Геноцида армян в Османской империи. В течение текущего дня мемориал в память жертв Геноцида армян в Османской империи 1915 года «Цицернакаберд» в Ереване посетят руководство Армении, многочисленные гости и граждане республики.

Аппарат президента Армении «Цицернакаберд»

Геноцид армян в Османской империи 1915 года признан рядом государств (Россия, Уругвай, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Чили, Ватикан, Боливия, Австрия, Люксембург, Бразилия). Геноцид армян признали также Европейский парламент и Всемирный совет церквей. Официально признали и осудили Геноцид армян 48 из 50 штатов США. Парламентами нескольких европейских стран приняты законы предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Геноцида армян.

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