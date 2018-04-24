Лос-Анджелес, США, 24 апреля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Джеймс Кэмерон сообщил журналистам, что концепция шестого «Терминатора» будет сильно отличаться от той, которая легла в основу двух первых фильмов франшизы, слова режиссёра 23 апреля передал портал Kinonews.

Терминатор

Камерон сказал, что в новом фильме не будет задействован чисто классический подход, в рамках которого суперкомпьютеры и технологии предстают как нечто однозначно плохое и опасное.

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Режиссер пояснил, что сегодня данная проблема приобрела множество новых нюансов, которые были не видны в 1982 году, в тот момент, когда он писал сценарий к первому фильму.

Он добавил, что суперкомпьютеры по-прежнему представляют собой угрозу, но также существует нечто, что как раз и ляжет в основу будущей картины.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что съемки шестой части «Терминатора» начнутся летом 2018 года. В кадре, кроме Арнольда Шварценеггера вновь появится Линда Хэмилтон в роли Сары Коннор.

Предполагается, что фильм станет прямым продолжением ленты «Терминатор 2: Судный день», вышедшей на большие экраны в 1991 году.