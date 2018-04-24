Москва, 24 апреля, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Банк России уведомил министерство внутренних дел РФ о проведённых в страховой компании «Росгосстрах» проверках. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный Банк России

Отмечается, что регулятор ограничился лишь уведомлением, а самих результатов проведённой проверки ведомству не предоставил.

«Банк России проинформировал МВД России о проведении проверок ПАО СК «Росгосстрах». Вместе с тем материалы о проведенных проверках в МВД России предоставлены не были», — цитирует ТАСС слова представителя пресс-службы МВД РФ.

Напомним, в феврале 2018 года МВД России направило в Банк России предложение о проведении совместной проверки «Росгосстраха». 10 апреля сообщалось о том, что регулятор согласился на предложение провести параллельную проверку действий прежнего руководства страховой компании.

Добавим, в результате деятельности компании в 2015 году убытки «Росгосстраха» составили 5 млрд рублей. Тогда страховщики объясняли плачевные финансовые результаты присоединением ООО «Росгосстрах» к ПАО «Росгосстрах». Однако в 2016 году убытки выросли до 33 млрд рублей, а по итогам I полугодия 2017 г. убыток компании составил 20,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля бывший вице-президент группы «Росгосстрах» Сергей Хачатуров был помещен под арест по решению суда. По словам его адвоката, Хачатурова взяли под стражу по обвинению в хищении более 1 млрд рублей.

Предположительно, его арест связан со следственными действиями, которые проходили 17 апреля в «Росгосстрах Жизнь» на Кадашевской набережной.

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