Москва, 24 апреля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Законопроект о наказании за соблюдение американских санкций на территории России Госдума может принять до конца весенней сессии, заявил журналистам первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность в отношении тех, кто в своей деятельности будет руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств.

При этом уголовное наказание может быть предусмотрено для физических лиц, а для юридических лиц предлагается ввести штрафы, само наказание еще обсуждается, указал парламентарий.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме находится законопроект, наделяющий правительство и президента правом вводить ответные ограничения и запреты на санкции США и других стран. Инициатива предусматривает 16 ответных мер, однако их число может вырасти ко второму чтению инициативы. Самый большой спор в обществе вызвало предложение запретить или существенно ограничить ввоз американских лекарств.