Гаага, Нидерланды, 24 апреля, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Великобритания направила в постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответы на вопросы по делу об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявили в пресс-службе постпредства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туманный Альбион

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«Вчера вечером (23 апреля — прим.) постпредство через технический секретариат ОЗХО получило ответы от британской стороны», — приводит ТАСС сообщение.

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Дело Скрипалей: СМИ назвали «имя» подозреваемого

В настоящее время дипломаты изучают полученные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено 4 марта. Их обнаружили в критическом состоянии у торгового центра в британском городе Солсбери. Практически сразу и бездоказательно официальный Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему, заявив, что бывшего двойного агента и его дочь отравили нервно-паралитическим газом группы «Новичок», который якобы разрабатывался и производился в Советском Союзе. Российская сторона все обвинения отвергает.

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Великобритания, не предоставляя никакой информации и доказательств по делу Скрипаля, продолжает разыгрывать этот спектакль и заявляет об успехах проводимого расследования по факту инцидента. Так, на днях британские СМИ сообщили о том, что полицией и разведслужбами Великобритании были выявлены ключевые подозреваемые в деле Скрипаля. Выяснилось, что подозреваемые скрылись в России, откуда они якобы приезжали в Солсбери специально для покушения на бывшего российского разведчика.

Добавим, что 1 апреля МИД РФ опубликовал перечень из 13 вопросов российской стороны экспертам ОЗХО, которые постпредство РФ при организации направило в её технический секретариат. Несколько дней спустя ответ был получен, однако специалисты ОЗХО ответили только на один из 13 вопросов.