Санкт-Петербург, 24 апреля, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Советский тяжелый танк ИС-3 (ИС — аббревиатура имени Иосиф Сталин) впервые примет участие в военном параде в Санкт-Петербурге в ознаменование 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 24 апреля, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Mil.ru Танк ИС-3 (на заднем плане)

Колонну боевой техники на Дворцовой площади в этом году возглавят сразу три исторических машины: легендарные танки Т-34−76, Т-34−85 и ИС-3.

Как отмечается, танк ИС-3 сейчас проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленинградской области. Уже выполнен капитальный ремонт двигателя, восстановлены механизмы ходовой части, заменены все технические жидкости и аккумуляторные батареи, отрегулированы приводы органов управления.

«В настоящее время машина проходит ходовые испытания и оборудуется специальными асфальтоходными башмаками», — добавили в пресс-службе ЗВО.

Первая репетиция прохода пешей колонны военного парада состоится на Дворцовой площади вечером 24 апреля. Первая репетиция с участием исторической техники пройдет на Дворцовой площади 30 апреля.

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Советский тяжелый танк ИС-3 стал последним советским танком, запущенным в серийное производство во время Великой Отечественной войны. В период с 1945 по 1946 год было выпущено более 2300 боевых машин этого типа.

Масса танка ИС-3 — 46 тонн, мощность двигателя — 520 л.с., максимальная скорость — 40 км/ч, запас хода — 340 км, вооружение — 122-мм пушка и два пулемета, экипаж — 4 человека.