Харбин, Китай, 24 апреля, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Спутник-ретранслятор для лунного зонда «Чанъэ-4», который, как ожидается, прилунится на дальней стороне Луны позже в этом году, получил официальное название, сообщает 24 апреля агентство Синьхуа.

China.org.cn АМС Чанъэ

Китайское национальное космическое управление (CNSA) 24 апреля, в День китайской космонавтики объявило название спутника-ретранслятора, который получил имя «Цюэцяо» или «Мост из сорок».

Название адресует к древней китайской легенде, в которой сороки своими крыльями создали мост на седьмую ночь седьмого месяца по Лунному календарю, чтобы позволить Чжинюй, седьмой дочери Богини Неба, встретиться на мосту со своим возлюбленным, которого от нее отделял Млечный путь.

Вместе со спутником-ретранслятором также на орбиту будут отправлены два микроспутника, разработанные Харбинским технологическим университетом. Они получили название «Лунцзян-1» и «Лунцзян-2», что в переводе означает «Река дракона». Примечательно, что река Амур, являющаяся участком границы между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России, в Китае носит название Хэйлунцзян или в переводе «Река черного дракона». Такое же название носит и провинция со столицей в городе Харбин.

Как заявил представитель CNSA, работа над лунным зондом «Чанъэ-4» идет полным ходом. Планируется, что он будет на себе нести полезную нагрузку для Германии, Нидерландов, Саудовской Аравии и Швеции.

Дальняя сторона Луны представляет огромные научный интерес, однако приземление там требует наличие спутника-ретранслятора для передачи сигналов. Планируется запустить ретранслятор уже в конце мая, а сам зонд — спустя шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках празднования Дня китайской космонавтики, в столице провинции Хэйлунцзян городе Харбине, расположенном на северо-востоке Китая, пройдет первая Китайская аэрокосмическая конференция.