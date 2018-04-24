Порошенко призвал радикалов продемонстрировать «свободу совести»
Киев, 24 апреля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Украинские «патриоты» не должны устраивать провокации по отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 24 апреля УНИАН.
По его словам, Украина на данный момент должна показать себя в выгодном свете перед международным сообществом и продемонстрировать, что в стране якобы есть «свобода веры» и «свобода совести». Это необходимо для того, чтобы Украина смогла получить томос на автокефалию, считает Порошенко.
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«Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, есть свобода веры. … Любая провокация нас может просто отодвинуть от этого (получения автокефалии — ИА REGNUM )», — сказал Порошенко.
Напомним, украинские радикалы, которых власти называют «патриотами», часто устраивают провокации по отношению к прихожанам и церквям УПЦ МП. Украинские националисты считают, что УПЦ МП — это «штаб ФСБ» и что церковь ведет «антиукраинскую пропаганду».
Украинские «патриоты» также устраивают акты вандализма по отношению к церквям: грабят, оскверняют и даже сжигают их.