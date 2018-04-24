Киев, 24 апреля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Украинские «патриоты» не должны устраивать провокации по отношению к Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 24 апреля УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, Украина на данный момент должна показать себя в выгодном свете перед международным сообществом и продемонстрировать, что в стране якобы есть «свобода веры» и «свобода совести». Это необходимо для того, чтобы Украина смогла получить томос на автокефалию, считает Порошенко.

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«Мы должны действовать ответственно, чтобы продемонстрировать, что в Украине есть свобода совести, есть свобода веры. … Любая провокация нас может просто отодвинуть от этого (получения автокефалии — ИА REGNUM )», — сказал Порошенко.

Напомним, украинские радикалы, которых власти называют «патриотами», часто устраивают провокации по отношению к прихожанам и церквям УПЦ МП. Украинские националисты считают, что УПЦ МП — это «штаб ФСБ» и что церковь ведет «антиукраинскую пропаганду».

Украинские «патриоты» также устраивают акты вандализма по отношению к церквям: грабят, оскверняют и даже сжигают их.