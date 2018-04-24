Пекин, 24 апреля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Несмотря на клятвенные заявления со стороны США о том, что единственная цель их военного присутствия в Сирии — изгнание террористов, выводить своих военных из чужой страны Вашингтон не собирается, заявил 24 апреля журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров после заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Alexas_Fotos Сирия в огне

«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемую ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Лавров.

Он добавил, что о готовности покинуть Сирию сообщал американский президент Дональд Трамп. Однако, вопреки его заявлениям, «США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».

По словам Лаврова, с участием военных западных стран в Сирии создаются местные органы власти, и эти недружественные по отношению к Дамаску действия «поощряет президент Франции».

Кроме того, российский министр выразил обеспокоенность тем, что в западных странах отказываются помогать в восстановлении районов Сирии, которые находятся под контролем Дамаска.

Читайте также: США не станут помогать в восстановлении Сирии

Окончательную ясность по этому вопросу, полагает Лавров, внесет открывающаяся в Брюсселе конференция по вопросам содействия Сирии. Именно на ней организаторы, прежде всего члены Евросоюза, намерены представить себя в роли ключевых субъектов, которые займутся восстановлением сирийской экономики.