Лавров: Ряд западных стран взяли курс на развал Сирии
Пекин, 24 апреля, 2018, 09:27 — ИА Регнум. Несмотря на клятвенные заявления со стороны США о том, что единственная цель их военного присутствия в Сирии — изгнание террористов, выводить своих военных из чужой страны Вашингтон не собирается, заявил 24 апреля журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров после заседания Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, США клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемую ДАИШ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Лавров.
Он добавил, что о готовности покинуть Сирию сообщал американский президент Дональд Трамп. Однако, вопреки его заявлениям, «США активно обустраиваются на восточном берегу Евфрата и не собираются оттуда уходить».
По словам Лаврова, с участием военных западных стран в Сирии создаются местные органы власти, и эти недружественные по отношению к Дамаску действия «поощряет президент Франции».
Кроме того, российский министр выразил обеспокоенность тем, что в западных странах отказываются помогать в восстановлении районов Сирии, которые находятся под контролем Дамаска.
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Окончательную ясность по этому вопросу, полагает Лавров, внесет открывающаяся в Брюсселе конференция по вопросам содействия Сирии. Именно на ней организаторы, прежде всего члены Евросоюза, намерены представить себя в роли ключевых субъектов, которые займутся восстановлением сирийской экономики.