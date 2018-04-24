Москва, 24 апреля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. В России отмечается тенденция к росту числа регионов, неблагополучных по бешенству среди животных, сообщает 24 апреля пресс-служба Роспотребнадзора.

Бешенство

«В преддверии майских праздников и выездов на приусадебные участки и в лес Роспотребнадзор напоминает — в последние годы в РФ продолжает оставаться напряженной ситуация по бешенству среди животных», — говорится в сообщении.

Ежегодно в России по поводу укусов животных обращается около 400 тыс. человек, из них порядка 250 тыс. нуждаются в антирабическом лечении. Бешенство является смертельным заболеванием, которое в 100% случаев заканчивается летальным исходом.

«В РФ с 2012 года по настоящее время зарегистрировано 26 летальных случаев гидрофобии (бешенством)», — добавили в ведомстве.

Для профилактики бешенства необходимо приобретать животных только в спецорганизациях при наличии ветеринарного освидетельствования, проводить вакцинацию домашних и сельскохозяйственных животных, избегать контактов с безнадзорными животными, а также незамедлительно обращаться за оказанием необходимой помощи при получении укусов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире от бешенства умирают около 60 тыс. человек, более половины из них приходится на Азию.

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