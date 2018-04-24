Екатеринбург, 24 апреля, 2018, 08:54 — ИА Регнум. Иск прокуратуры к городской думе Екатеринбурга будет рассмотрен в Свердловском областном суде. Надзорный орган обжаловал решение предыдущей инстанции в апелляционном порядке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прокуратура в судебном порядке обжалует бездействие депутатов городской думы, которые не стали лишать мандатов своих коллег Владимира Смирнова и Михаила Гаранина на основании представления надзорного органа внесённым по итогам проверки. В апелляционной жалобе прокуратура требует не только обязать гордуму лишить мандатов обоих депутатов, но и обязать городских депутатов сделать это в течение десяти дней после вступления решения суда в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Свердловской области провела проверки деклараций депутатов городской думы Екатеринбурга. В итоге надзорный орган усмотрел нарушения антикоррупционного законодательства со стороны Владимира Смирнова и Михаила Гаранина, так как они представили не полную информацию о своём имуществе.

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Соответствующее представление было внесено в гордуму, но депутаты не стали лишать коллег мандатов. В свою очередь, прокуратура направила иск в отношении гордумы в Ленинский районный суд Екатеринбурга, который удовлетворил требования надзорного органа частично. Суд обязал гордуму лишить мандата Владимира Смирнова «на ближайшем заседании», а в отношении Михаила Гаранина отклонил исковые требования.