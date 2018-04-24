Москва, 24 апреля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Сегодня, 24 апреля, на Москве-реке открывается летняя пассажирская навигация, сообщает пресс-служба ФГБУ «Канал имени Москвы».

Михаил Егоров Река Москва

Сотрудники Канала имени Москвы проверили и отремонтировали железобетонные, бетонные и деревянные конструкции.

Всего было проверено 54 важных объектов, от которых зависит безопасность судоходства в центральных регионах России и бесперебойное водоснабжение Москвы.

Одновременно ГУП «Мосводосток» вывел на Москву-реку суда-уборщики. Акваторию реки будут очищать 13 катеров-уборщиков.

Катера со специальным оснащением выловят из воды водоросли и посторонние предметы, попавшие в реку после схода снега и таяния льда.

Во вреям летней навигации по Москве-реке будут ходить порядка 100 теплоходов, принадлежащих 20 компаниям. Вместимость одного теплохода варьируется от 20 до 200 человек.

Стоимость прогулки по Москве-реке останется на уровне 2017 года — от 400 до 900 рублей за два-три часа.

Руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин заявил, что в Парке Горького 12 мая впервые пройдет день открытой навигации, в рамках которого состоится парад судов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в апреле по всему городу началась сезонная уборка. От пыли, грязи и надписей избавляют мосты, эстакады, надземные и подземные пешеходные переходы, памятники, фонтаны, тоннели, а также набережные.

Всего в весенней уборке столицы задействованы 5,5 тыс. машин и 30 тыс. рабочих.

Напомним, в 2017 году в связи с теплой погодой летняя навигация по Москве-реке началась 25 марта, в 2016 году — 22 апреля.

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