Ереван, 24 апреля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Многочисленные акции протеста в Армении против нахождения на посту премьер-министра Сержа Саргсяна вынудили его уйти в отставку, а также поставить вопрос о выборе нового главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

Решение покинуть пост премьер-министр Саргсян принял на следующий день после встречи с лидером протестного движения Николом Пашиняном в отеле Marriott Armenia в Ереване. Единственным требованием оппозиционного депутата стало требование немедленно покинуть высший государственный пост.

На этот ультиматум Саргсян ответил тем, что покинул встречу. На следующий день он сообщил, что признает свою ошибку.

«Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У создавшейся обстановки несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны, премьер-министра Армении. Уличное движение против моей власти. Я выполняю ваше требование», — написал Саргсян в обращении к гражданам Армении.

Указ о его отставке 23 апреля подписал президент республики Армен Саркисян. Временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении назначен первый вице-премьер Карен Карапетян.

На один день протестная акция в Ереване превратилась в народные гуляния. Выступавшие против предоставления бывшему президенту третьего срока управления государством начали отмечать передачу власти. Жители столицы Армении устраивали застолья и жарили шашлыки прямо на улицах города.

В ближайшее время Армении предстоит выбрать нового премьер-министра.

Новую кандидатуру выдвинет парламентская коалиция, которую образуют лидирующая Республиканская партия и Дашнакцутюн (Армянская Революционная Федерация). Учитывая, что лидером Республиканской партии является Саргсян, а сама партия имеет 58 голосов из 105, коалиция должна будет пойти на переговоры с блоком «Исход», в состав которого входит Пашинян.

Ранее оппозиционный политик заявил, что оппозиция планирует провести переговоры с врио премьера Армении Карапетяном о передаче власти 25 апреля.