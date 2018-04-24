Киев, 24 апреля, 2018, 08:59 — ИА Регнум. С 2014 года на Украине начались проблемы с закупками вакцин, заявила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам евроинтеграции ОльгаСтефанишина, сообщает 24 апреля «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарства. Украина

По ее словам, последние пять лет на Украине сохраняется неустойчивая эпидемическая ситуация, которую можно исправить, охватив вакцинацией большую часть населения. Однако в 2014 году не были проведены соответствующие закупки, с того же года в стране начались перебои со снабжением вакцинами.

На данный момент минздрав Украины планирует ввести новую методику закупки вакцин, рекомендованную Всемирной организацией здоровья (ВОЗ). По новой методике Украина будет закупать вакцины на три года вперед плюс 25% дополнительного объема на случай эпидемических вспышек.

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Стефанишина отметила, что минздрав Украины также намерен изменить календарь прививок таким образом, чтобы дети не ходили по несколько раз на вакцинацию.

Напомним, по данным центра общественного здоровья, на Украине в 2017 году 93% детей до одного года и 90% детей до шести лет были вакцинированы. Тем не менее в стране тяжелая ситуация с распространением кори и гриппа.