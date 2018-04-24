Менло-Парк, США, 24 апреля, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook объявила о начале верификации анонсов политических мероприятий, сообщает портал What’s New 23 апреля.

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Теперь, чтобы опубликовать политическую рекламу или сделать анонс мероприятия, необходимо будет пройти систему авторизации. Это нововведение направлено на достижение прозрачности.

Заявитель должен будет предоставить информацию о себе и почтовый адрес, чтобы доказать свою личность. Кроме того, нужно будет указать спонсора данной рекламы. Для этого Facebook уже открыл новую страницу для рекламодателей.

«Чтобы ваша страница могла публиковать политические уведомления, мы должны знать, что вы — настоящий человек, проживающий в США, несущий ответственность за страницу. Нам нужно знать, кто финансирует политические уведомления», — говорится на ней.

В Справочном центре Facebook эта процедура объяснена пошагово для рекламодателей и администраторов страниц. Для наглядности разработчики создали короткий курс в Blueprint.

Система верификации сначала вводится на территории США, затем распространится и в другие страны.

Поводом для изменения политики безопасности и конфиденциальности соцсети стала утечка информации миллионов американских пользователей. Компания Cambridge Analytica через специальное приложение собирала данные пользователей для составления психологических портретов американских избирателей. Предполагают, что компания связана с предвыборной гонкой 2016 года.