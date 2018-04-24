Пермь, 24 апреля, 2018, 08:40 — ИА Регнум. В Перми в центре внимания оказалась инициатива мэрии и решение депутатского корпуса гордумы о схеме размещения нестационарных объектов. Под запрет попадает большое количество киосков, которые торгуют чистой водой, сообщают СМИ.

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Ранее, 27 марта, гордума установила запрет на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) и нестационарных объектов по оказанию услуг на определенных территориях. Это придомовые территории, площадки для отдыха, детские, спортивные площадки, стоянки, а также территории в границах полосы отвода автомобильной дороги. Опираться при размещении НТО можно исключительно на утвержденную схему, требования строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов, установленных законодательством. Имеются и требования к внешнему облику киоска.

Решение вступает в силу поэтапно: с 1 июня 2018 года для центрального планировочного района и 1 января 2019 года для остальных территорий.

Не прошло и месяца со дня вынесения решения, как предприниматели и главы ТСЖ готовятся к судебным тяжбам. В суде они требуют отмены постановления гордумы.

У каждого свой интерес. У бизнесменов корысть — сохранить свой малый бизнес, а у глав ТСЖ — доходы в своем бюджете, ведь поступления от аренды значительны и достигают почти половины бюджета домов, находящихся на балансе товарищества. За счет поступлений от предпринимателей некоторые ТСЖ сохраняли размер платы за содержание жилья.

Под запрет попадает почти 70% киосков, торгующих водой возле многоэтажек. Причем владельцы этих НТО пару лет назад уже проходил через чиновничий фильтр. Тогда город расторг большое количество договоров и на муниципальной земле осталось около 30% киосков, сообщает 59.ru. Предприниматели за свой счет переносили киоски.

Если киоски с водой исчезнут с придомовой территории, то, как прогнозируют бизнесмены, горожанам придется покупать бутилированную воду в стационарных магазинах, но по иной цене — не за 3,5 рубля за литр, а гораздо дороже.

«Мы должны делать так, чтобы комфортно было не только отдельно взятому одному двору, а комфортно всем жителям города. Если сегодня ТСЖ примет решение о создании на своей территории небольшой торговой точки и это не противоречит общим принципам, думаю, что возражений не будет», — отметила ранее депутат Пермской городской думы Наталья Рослякова.

Однако путь для того, чтобы узаконить такую торговую точку, будет слишком долгим. Сначала надо выделить земельный участок под киоск, потом поменять вид разрешенного использования. Для этого собственники должны самостоятельно обратиться в Кадастровую палату или министерство по управлению имуществом Пермского края.

Пока главы ТСЖ и представители малого бизнеса ждут судебного рассмотрения своего иска, в Перми чиновники не сидят сложа руки. Мэрия предложила рассмотреть новую схему размещения НТО в краевой столице. Схема предполагает 606 видов различной специализации. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, проект схемы учитывает нехватку стационарных торговых объектов в периферийных районах города, из чего следует увеличение количества мест в схеме НТО на этих территориях. Таким образом, потребительский спрос будет удовлетворен. В мэрии также отметили, что принимают все замечания и предложения от предпринимательского сообщества до 29 апреля.

Стоит отметить, что не только предприниматели Перми оказались заложниками ситуации, когда в муниципалитете утверждается схема размещения НТО. Число торговых точек сократили в Сургуте, в Оренбурге также озаботились вопросом размещения киосков и их внешним видом. Примечательно, что массового недовольства горожан такие действия не вызвали. Более того, некоторые жители встали на сторону чиновников, пояснив свою позицию тем, что в киосках нет туалетов, и продавцы справляют нужду в ведро, содержимое которого выливают на придомовой территории.