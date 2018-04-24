Купертино, США, 24 апреля, 2018, 08:33 — ИА Регнум. В первом квартале 2018 года Facebook удалил 1,9 млн экстремистских постов — это в два раза больше, чем в предыдущий период. Так же соцсеть опубликовала свое определение терроризма, пишет Spiegel

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ЕС потребовал от Facebook и его конкурентов в высокотехнологичных отраслях быстрее реагировать на экстремистское содержание высказываний. Они должны удаляться незамедлительно или соцсеть должна связываться с силовыми ведомствами стран Евросоюза.

«У нас нет иллюзий, что проделанной работы достаточно», — говорится на официальной странице руководства Facebook.

Террористы снова и снова будут пытаться обойти систему безопасности соцсети, считает руководство Facebook. Поэтому она постоянно будет совершенствоваться.

«Мы постоянно ищем новые, более совершенные методы, компания хочет стать более прозрачной», — цитирует Spiegel пресс службу Facebook.

Соцсеть также опубликовала свое определение терроризма — это «любая неправительственная организация, которая совершает умышленное насилие в отношении лиц или их имущества для запугивания мирного населения, правительства или международных организаций, преследуя при этом политическую, религиозную или идеологическую цель».

«Среди экстремистских организаций были отмечены такие группы, как религиозные экстремисты, белые расисты и воинствующие экологи. Речь идет о любой группе применяющей преднамеренное насилие для реализации своего замысла», — уточнили в соцсети.