Ярославль, 24 апреля, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Известный ярославский дорожный подрядчик «Северный поток» теперь занимается и достройкой проблемных домов. Об этом сообщает портал правительства Ярославской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru «Зеленый квартал»

В сообщении о возобновлении строительства четырех проблемных домов в жилом комплексе «Зеленый квартал» говорится о том, что одним из двух инвесторов выступило именно ООО «Северный поток».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле компания получила контракт на ремонт дорог в Ярославской области на сумму более 380 млн рублей. Всех конкурентов конкурсная комиссия исключила из-за «ошибок в документации». Это вызвало недовольство общественников, которые помнят, как «Северный поток» делал ямочный ремонт в Ярославле в 2017 году.

Согласно данным ЕГРЮЛ, у «Северного потока» два учредителя. Основателем компании является директор — ярославский бизнесмен. В конце 2016 года в число учредителей вошел московский предприниматель, которому теперь принадлежит большая доля в ООО. Сразу после этого компания и получила первый крупный контракт на ямочный ремонт в Ярославле в прошлом году. Не смотря на претензии ярославцев к качеству и оперативности ямочного ремонта, в 2018 году последовал уже более солидный заказ от региональных властей.

Можно предположить, что часть прибыли от 380 млн, вырученных за дорожный ремонт, «Северный поток» и направит на достройку проблемных домов, инициированную губернатором Дмитрий Мироновым для решения проблем обманутых дольщиков.

В видах деятельности «Северного потока» указано строительство зданий и сооружений, однако о деятельности компании по строительству жилья в Ярославле ничего не известно. Второй инвестор достройки «Зеленого квартала» — ООО «Капстрой», судя по сайту компании, занимается малоэтажным строительством. Сайт «Северного потока» поисковые сервисы в интернете не находят.

Застройщиком «Зеленого квартала» являлось ООО «Руф Стайл Констракшен», которому региональные власти тоже оказывали всяческие преференции. В рекламе строительства говорилось, что оно ведется при поддержке правительства области. А территорию микрорайона «Новый Ярославль» около мусорного полигона «Сковово», где также собиралась строить компания, по просьбе областных чиновников включили в черту города. Но все это не спасло «Руф Стайл Констракшен» от банкротства.