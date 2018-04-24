Москва, 24 апреля, 2018, 08:17 — ИА Регнум. ГИБДД России планирует объединить в единый экзамен две части практического экзамена — площадку и город. Об этом рассказал начальник ГИБДД Михаил Черников в интервью газете «Коммерсантъ».

Засада

"Чтобы исключить дублирование и увидеть, как будущий водитель ориентируется в транспортном потоке, вводится объединенный экзамен, в который будут обязательно включены элементы площадки», — сказал он.

Черников не исключил, что данная мера позволит уменьшить число аварий на дорогах и выпускать более грамотных водителей.

По его словам, сейчас экзамен в РФ с первого раза сдают лишь 8% претендентов на водительские удостоверения.

«Это, конечно, слабый уровень подготовки (в автошколах)», — сказал Черников.

Читайте также: МВД о «внесении» в права отметок о донорстве: «Не предусматривается»

А также: Правительство РФ одобрило увеличение пошлины за загранпаспорт