Пекин, 24 апреля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Доступ террористов к оружию массового поражения ведёт к провокациям, подобным той, что произошла в сирийском городе Дума. Об этом заявил 24 апреля глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Mil.ru Войскам радиационной, химической и биологической защиты

Во время переговоров глав оборонных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) российский министр отметил «явно постановочный характер» случившегося в Думе.

«Нельзя допустить, чтобы террористы получили доступ к оружию массового поражения — зачастую этот фактор используется в провокационных целях. Последний пример — явно постановочный характер якобы имевшей место химической атаки в сирийском городе Дума», — подчеркнул Шойгу.

По словам главы российского военного ведомства, эта провокация привела к ракетному удару по территории Сирии со стороны западных стран. Шойгу добавил, что Россия рассчитывает на поддержку государств-членов ШОС в восстановлении Сирии как единой и неделимой страны.

Добавим, 20 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обладает избыточными доказательствами того, что так называемая химическая атака в сирийском городе Дума была инсценирована организацией «Белые каски».

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Напомним, в июне 2001 года в Шанхае была подписана декларация о создании ШОС. Под документом оставили подписи представители шести государств: Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. В июне 2017 года полноправными членами организации стали Индия и Пакистан.

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