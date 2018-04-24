Джуба, 24 апреля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. Миротворцы ООН из Непала столкнулись с обвинениями в изнасиловании в Южном Судане, сообщает 24 апреля The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты ООН

Представители ООН характеризуют данное дело как особенно отвратительное. По просьбе организации Непал отправит группу следователей, которая займется изучением подобных обвинений

«Любой акт сексуального насилия ужасен», — заявил представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутериша Стефан Духарик.

«Когда совершается акт сексуального насилия над ребенком — это особенно отвратительно», — подчеркнул Духарик.

В настоящее время в Южном Судане находится 14 тыс. 800 миротворцев ООН, направленных в страну для урегулирования гражданского конфликта.

Обвинения в отношении миротворцев были выдвинуты 13 апреля 2018 года. Представители непальских вооруженных сил, действующие под «голубыми касками», были обвинены в изнасиловании двух девочек-подростков.