Москва, 24 апреля, 2018, 08:11 — ИА Регнум. После инаугурации президент России Владимир Путин планирует увеличить расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру примерно на 10 трлн рублей. Об этом 23 сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Предполагается, что Путин подпишет указ о реализации шестилетнего плана, который будет направлен на обеспечение «решительного прорыва» в повышении уровня жизни. О нем президент говорил в своем ежегодном послании Федеральному собранию в марте 2018 года.

Часть средств на реализацию плана будет получена за счет сокращения расходов в других областях. Источники издания отмечают, что после нескольких лет беспрецедентных трат на перевооружение российской армии, военные расходы будут постепенно сокращаться. Не исключено, что произойдет повышение налогов.

Подробная информация о том, как будет финансироваться план, вряд ли будет указана в первоначальном объявлении, сообщает издание. Однако источники убеждены, что реализация «решительного прорыва» потребует таких же «решительных» объемов государственных расходов с 2012 года.

Напомним, именно тогда были приняты 11 знаменитых «майских указов», в соответствии с которыми в России осуществлялись основные преобразования в социально-экономической сфере.

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18 марта 2018 года в России прошли президентские выборы. Главой государства выбран Владимир Путин. Церемония вступления в должность президента России состоится 7 мая.