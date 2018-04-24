Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Сомнительно, чтобы США использовали свои претензии к Ирану в отношении ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — для последующего нанесения по нему удара. Об этом в интервью редактору американского издания The National Interest Джейкобу Хейлбрунну заявил 23 апреля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Его интервью опубликовано на сайте издания.

Иранская ядерная программа

Прежде всего глава иранской дипломатии подчеркнул, что отказ президента США Дональда Трампа от сертификации соблюдения Тегераном взятых на себя условий может привести к выходу и самой исламской республики из соглашения.

«Если США официально выйдут из СВПД, то непосредственно это будет означать, что Иран будет освобожден от любых обязательств оставаться в СВПД», — отметил дипломат.

«Будет ли это означать немедленный выход или нет, это решение, которое мы примем, однако таков наиболее вероятный наш ответ президенту Трампу», — добавил он.

При этом Зариф подчеркнул, что хотя некоторые в Иране и выступают за то, чтобы вместе с СВПД выйти также и из договора о ядерном нераспространении, позиция правительства страны иная.

«Тем не менее у нас очень активная общественность, и мы всегда прислушивались к общественному мнению», — указал он.

США, по мнению дипломата, своими действиями не способствуют ни международному миру, ни безопасности, ни собственным интересам. И дело здесь в ненадежности США, которая проявляется не только в вопросе СВПД, но и на других примерах. В частности, в случае с Парижским соглашением по климату и другим договорам.

Своим поведением Вашингтон посылает «очень неправильный сигнал международному сообществу, в частности, о том, что США после переговоров с ними доверять нельзя». При этом Зариф не согласился с Хейлбрунном относительно того, что из всей ситуации следует сделать вывод, что лучше сначала обзавестись бомбой, а уже потом идти на переговоры с Белым домом. Об этом часто говорят американские эксперты, утверждающие, что поведение Трампа по отношению к Тегерану негативно скажется на последующих переговорах с КНДР.

На фоне возможного полного выхода США из сделки актуальным оказывается вопрос о том, что такой шаг Вашингтона будет означать для внутренней политики исламской республики. Зариф уверен, что это лишь поспособствует внутреннему единству.

«У людей не будет оснований вести такого рода дебаты, которые ведутся последние четыре года — должны ли мы или нет идти на взаимодействие США, — поскольку тогда эта дверь будет закрыта. У всех будет один и тот же подход», — указал он.

Зариф также подчеркнул, что Тегеран не разделяет устремлений стать гегемоном на Ближнем Востоке, несмотря на постоянные его в том обвинения. Сами подобные устремления он назвал «иллюзией», а не реальностью. Дипломат тем не менее выразил сомнения относительно того, что выход США из сделки с Ираном является лишь предлогом для последующего нанесения удара по стране.