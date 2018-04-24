Чунцин, Китай, 24 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Первая тестовая сеть сотовой связи пятого поколения 5G была запущена в Чунцине на юго-западе Китая, приблизив на еще один шаг коммерческий запуск новейших сетей в Китае, сообщает 23 апреля агентство Синьхуа.

Сотовая связь

Чунцин вошел в первый эшелон городов, который построит на своей территории и обеспечит тестовый запуск сетей пятого поколения в Китае.

По информации чунцинского отделения крупнейшего оператора сотовой связи в Китае China Mobile, тестовая сеть была запущена в работу в городском Новом районе Лянцзян, и, как ожидается, постепенно шаг за шагом покроет весь город.

Тестовая сеть открыта как для частных лиц, так и для компаний, которые имеют желания испытать на себе инновации сетей 5G в различных сферах: от беспилотного вождения до умных городов. Тестовый период продлится до тех пор, пока официально не наступит коммерциализация сетей.

Как утверждает компания, она будет взаимодействовать с производителями, высшими образовательными заведениями и исследовательскими институтами в вопросах разработки и развития новой продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай намерен провести коммерческое внедрение сетей пятого поколения уже до конца 2018 года. В настоящее время проект вышел на стадию массовых испытаний при участии «большой тройки» китайских операторов: China Telecom, China Unicom и China Mobile.