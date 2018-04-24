Порошенко считает, что Вселенский патриарх не учтет мнение РПЦ
Киев, 24 апреля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. У Российской православной церкви (РПЦ) нет права вето на решения Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея, заявил президент Украины ПетрПорошенко, сообщает 24 апреля УНИАН.
Таким образом, Порошенко надеется, что мнение патриарха Московского и всея Руси Кирилла учитываться не будет при рассмотрении вопроса о предоставлении Украине томоса об автокефалии.
«Он (патриарх Константинопольский — ИА REGNUM ) не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу», — заявил Порошенко.
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Одновременно с этим Порошенко отметил, что РПЦ должна признать автокефалию не созданной украинской поместной православной Церкви для того, чтобы «хоть как-то отмыться от тез грехов, которые сделаны на территории Украины».
Про грехи Украины на территории Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) Порошенко не упомянул.
Как сообщало ИА REGNUM, близкий ко Вселенскому патриархату источник ранее сообщил, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии требует единогласия православных церквей. А поскольку РПЦ против такого решения, то Украина не получит автокефалию, уверен источник.