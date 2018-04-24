Киев, 24 апреля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. У Российской православной церкви (РПЦ) нет права вето на решения Вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея, заявил президент Украины ПетрПорошенко, сообщает 24 апреля УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

Таким образом, Порошенко надеется, что мнение патриарха Московского и всея Руси Кирилла учитываться не будет при рассмотрении вопроса о предоставлении Украине томоса об автокефалии.

«Он (патриарх Константинопольский — ИА REGNUM ) не разрешения спрашивает у Кирилла, а проводит консультации по этому поводу», — заявил Порошенко.

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Одновременно с этим Порошенко отметил, что РПЦ должна признать автокефалию не созданной украинской поместной православной Церкви для того, чтобы «хоть как-то отмыться от тез грехов, которые сделаны на территории Украины».

Про грехи Украины на территории Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) Порошенко не упомянул.

Как сообщало ИА REGNUM, близкий ко Вселенскому патриархату источник ранее сообщил, что предоставление Украинской православной церкви автокефалии требует единогласия православных церквей. А поскольку РПЦ против такого решения, то Украина не получит автокефалию, уверен источник.