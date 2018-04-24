Москва, 24 апреля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Правительством России выделяются средства на реализацию инвестиционных проектов по развитию агропромышленного комплекса (АПК) с использованием механизма льготного кредитования. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

Из резервного фонда правительства России выделяются средства в размере 5,2 млрд рублей.

Это позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям привлечь в АПК заёмные ресурсы в размере не менее 180 млрд рублей на реализацию инвестпроектов.

Также выделение средства обеспечит ускоренное развитие АПК и повысит конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Средства предназначены для предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам.

«Деньги пойдут на субсидии кредитным организациям, чтобы аграрии могли взять кредит по льготной ставке — до 5% годовых.

Это является весьма популярной формой поддержки сельскохозяйственных проектов», — отметил председатель правительства.

Документ одобрен на заседании правительства РФ 19 апреля 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что российский аграрно-промышленный комплекс — это гордость страны. В 2017 года прирост продукции сельского хозяйства по отношению к 2012 году составил более 20%.

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Как сообщало,