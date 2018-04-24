Москва, 24 апреля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В Совете Федерации разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые позволят штрафовать граждан страны за распространение недостоверной информации. Об этом рассказала «Известиям» автор инициативы, сенатор Ирина Гехт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

По ее словам, поправки призваны защитить граждан страны от паники, которую собой несет трансляция непроверенной информации. Размер штрафа может составить от 50 до 100 тыс. рублей.

«Мы с экспертами и общественниками сейчас обсуждаем, как прописать эту норму в Административном кодексе, — отметила автор. — Чтобы люди взвешивали, что говорят, и лишний раз не играли на эмоциях, а давали объективную оценку».

По ее словам, идея введения поправок возникла из-за участившихся случаев информационного экстремизма, в частности запугивания людей на экологических митингах. Ожидается, что новая норма коснется не только экологической сферы — наказание предусмотрят за недостоверную информацию любой тематики.

Гехт добавила, что эксперты и юристы в настоящий момент ищут способ «не ущемить права и свободы граждан в рамках законопроекта».

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