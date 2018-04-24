Вашингтон, 24 апреля, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Военное ведомство США намеренно занижает эффективность российских средств ПВО, чтобы Турция отказалась от покупки зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом пишет американское аналитическое издание The National Interest.

Mil.ru Комплекс С-400 на на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Издание приводит утверждения американских чиновников о том, что сирийским средствам ПВО, произведенным в России, якобы не удалось отразить ни одного удара США и их союзников во время атаки 14 апреля. Сотрудники Пентагона отмечают, что во время обстрела свои средства ПВО Россия не задействовала.

Однако, пишут авторы статьи, Вашингтон тратит миллиарды долларов на стелс-технологии для обхода созданных в России средств ПВО, что противоречит утверждениям о неэффективности комплексов С-300 и С-400. Вероятно, заявления Пентагона преследуют целью помешать входящей в НАТО Турции закупить системы С-400 «Триумф» у России, отмечает журнал.

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Эксперты уверены — следующее слушание комитета американского сената по обороне и безопасности снова будет посвящено угрозам, исходящим от С-300, С-400 и других российских средств ПВО. Сотрудникам минобороны США это необходимо для оправдания своих программ и бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США, Великобритания и Франция, пользуясь предполагаемой «химатакой» в сирийском городе Дума как предлогом, нанесли по территории Сирии ракетные удары. Из более чем ста ракет 71 отразили сирийские средства ПВО.

Соглашения о поставках С-400 между Россией и Турцией были подписаны в декабре 2017 года. Вашингтон выразил недовольство планируемой покупкой Анкарой двух батарей комплекса «Триумф».

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