Вашингтон, 24 апреля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. 21 апреля, суббота: «Виннипег» радостно отпраздновал вылет «Миннесоты» из плей-офф.

Lisa Gansky «Виннипег Джетс»

21 апреля команда «Виннипег Джетс» добыла свою первую победу в серии плей-офф Кубка Стэнли во всей франшизе. Несмотря на то, что ранее «Джетс» продолжали свой сезон, вступая в борьбу за кубок, канадская команда не добыла ни одной победы в сериях кубкового розыгрыша. В этом сезоне команда успешно завершила сезон в роли одного из лидеров лиги, набрав 114 очков и заняв 2-е место в общем зачёте лиги по итогам «регулярки». «Виннипег» хорошо подошёл к пятому матчу серии, добыв три победы и остановившись в шаге от прохода в следующий раунд. «Миннесота», напротив, еле-еле удостоилась одной победы перед сильными соперниками из Виннипега, когда их надежды после регулярного чемпионата были куда больше, чем лишь одна победа и разгромный вылет из борьбы за кубок.

В самом начале встречи «Виннипег» задал тон игре, забросив быструю шайбу на первой минуте матча. На 31-й секунде Джейкоб Труба, выйдя на ударную позицию, направил шайбу прямиком в дальний нижний угол, который не был закрыт вратарём, — 1:0. Буквально следующим моментом «Джетс» снова взорвали трибуны на Белл Эм-Ти-Эс Плейс. Брайан Литтл удачно подставил клюшку под мимолётный бросок Дастина Бафлина, направив шайбу точно в ворота, вратарь не успел среагировать на бросок и напрасно отпрыгнул со своей позиции — 2:0. Находясь под большим давлением болельщиков «Джетс», «Миннесота» продолжала уступать сопернику проход к воротам. В середине периода Брэндон Танев увеличил преимущество «реактивщиков» в счёте. Брэндон выбил шайбу из-под клюшки защитника «Уайлд» и безукоризненно прошил голкипера соперников Девана Дубника, бросив шайбу под мышку вратарю — 3:0. Менее чем через минуту Йоэль Армиа перевёл шайбу в ворота после броска Дастина Бафлина, таким образом к 12-й минуте матча «Виннипег Джетс» повели в счёте 4:0 и, вероятно, уже поставили точку в матче. Такое расположение сторон и игра вратаря «Уайлд» заставили тренерский штаб «Миннесоты» заменить голкипера Девана Дубника на Алекс аСтэлока в надежде, что это принесёт хоть малейший результат.

Во втором периоде «Миннесота» наконец-то включилась в игру, за чем последовали моменты у ворот «Джетс». Но «Виннипег» не отпускал возможности напрячь оборону соперника точным и прямым броском по воротам. В одном из моментов у ворот «Уайлд» Алекс Стэлок показал свой настрой на игру и парировал сложный бросок в исполнении Шайффли. Ближе к концу периода форвард «Уайлд» швейцарец Нино Ниддеррайтер выскользнул из-под защитников «Джетс» и вышел один в ноль с вратарём, но неправильно принятое решение обыграть вратаря испортило всю картину атаки. В конце периода «Миннесота» допускает глупую, но грубейшую ошибку, превысив рамки допустимого численного состава на льду. Благодаря ошибке соперника «Джетс» получают двухминутное численное преимущество и шанс наказать Ниддеррайтера за упущенный момент. На первой минуте третьего периода Марк Шайффли реализовал большинство «Джетс», замкнув передачу Пола Штястны — 5:0 — окончательный счёт встречи. Когда матч уже подходил к концу, болельщики «реактивщиков» радостным и дружным хором провожали «Уайлд» домой словами прощания. Таким образом, «Джетс» впервые в истории франшизы преодолели первый раунд плей-офф Кубка Стэнли и продолжили свой путь к заветной чаше.

21 апреля, суббота: «Вашингтон» отыгрался в серии с «Коламбусом», уступив два матча

Субботней ночью по московскому времени благодаря дублю шведского центрфорварда Никласа Бекстрема «Вашингтон» повёл в серии против «жакетов» со счётом 3:2. Напомним, что ранее «Вашингтон» уступил два вступительных матча серии на своём льду и вырыл себе глубокую яму. В гостевых матчах серии первого раунда плей-офф «Кэпс» порадовали, а главное, успокоили своих болельщиков, добыв две нужные победы, которые помогли сравнять счёт в противостоянии. Сподвижниками ожидаемого «камбэка» «вашингтонцев» стали всеми известные россияне и любимчики столичной публики Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, из-за голов которых Сергею Бобровскому («Коламбус») пришлось не сладко на стойке своих ворот.

Первый период проходил очень аккуратно с обеих сторон, команды понимали, как важна победа в этом матче, и любое лишнее действие могло привести к тотальному исходу. На 10-й минуте матча «Коламбус» создал первый опасный момент и тут же его реализовал. Мэттью Калверт пронзил голкипера точным броском в дальний угол ворот, когда его команда находилась в меньшинстве из-за удаления Томаса Ванека — 0:1, «Коламбус» повёл в счёте. Тремя минутами позднее Никлас Бекстрём, находясь под минусовым углом у чужих ворот, сделал прострел в центр, но шайба прилетела в конёк Дэвиду Савару и отскоком перелетела через голкипера прямиком в ворота — 1:1, Бекстрем сравнял счёт курьёзным голом. В начале следующего периода Евгений Кузнецов остался один в ноль с вратарём после пронзающей оборону передачи Дмитрия Орлова и спокойно бросил между ног вратарю, откуда шайба свободно долетела до сетки ворот — 2:1. Через минуту благодаря ошибке Ти Джей Оши при приёме шайбы Мэттью Калверт вышел один на один к вратарю. Промахнувшись сначала по шайбе, Мэттью успел развернуться вместе с шайбой и запихнуть её в пустой угол ворот — 2:2. В середине периода «Вашингтон» давил на соперника в численном большинстве, но пробить Сергея Бобровского («Коламбус») не удалось. Особенно российский голкипер отметился, когда в шпагате не позволил шайбе перейди линию ворот после молниеносного броска Овечкина. Ближе к концу периода, в очередном численном преимуществе, «Вашингтон» вышел в лидеры по счёту. Джон Карлсон нанес точный бросок в сторону ворот соперника, но Ти Джей Оши подставил клюшку под удар и помог шайбе пересечь линию ворот — 3:2, даже ловкость Бобровского не смогла остановить шайбу. Находясь под давлением «вашингтонских» болельщиков и игроков, «Коламбусу» всё же удалось сравнять счёт на табло. Иэн Коул нанес бросок от синей линии в надежде на удачный отскок, но в тот момент под траекторию шайбы подстроился датчанин Оливер Бьёркстранд и перевёл её в створ ворот — 3:3. Сюжет игры переменился, она стала ожесточённее, вратари следили за каждым шагом чужих игроков. В середине периода «Коламбус» провел сокрушительную атаку, нанеся два броска фактически в упор вратарю, но Брейден Холтби («Кэпиталз») был непоколебим. Игра перешла в дополнительное время, где шанса отыграться у команд не было, всё решал один-единственный гол.

На первых минутах овертайма «Вашингтон» явно превосходил соперника как морально, так и физически.

В одном из моментов «Вашингтон» уже мог выйти победителем, но Джон Карлсон упустил стопроцентный шанс забить гол, оставшись наедине с вратарём. На 12-й минуте дополнительного времени Холтби дважды спас свою команду, приняв летящую шайбу на себя после точных бросков соперника. На той же минуте «Вашингтон» достиг своей «виктории». Дмитрий Орлов набрасывал шайбу на ворота соперника от синей линии, с течением обстоятельств Никлас Бекстрем выставил клюшку под бросок, меняя траекторию летящей шайбы, и направил её в противоход голкиперу — 4:3, Никлас Бекстрём становится первой звездой матча благодаря дублю и победной шайбе в овертайме, принёсшая лидерство «Кэпс» в серии.