Хабаровск, 24 апреля, 2018, 07:40 — ИА Регнум. Игроки, а также лидеры хабаровского «Амура», Алексей Бывальцев и Олег Ли попали в сферу интересов «СКА», сообщает «Чемпионат».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Питерский «СКА» намерен усилить свой состав рядом игроков к началу следующего сезона. «Армейцы с берегов Невы», после проигранной борьбы за Кубок Гагарина в этом сезоне, начали перестройку состава и тренерского штаба команды.

Первыми из клуба ушли главный тренер Олег Знарок и помощник главного тренера Харийс Витолиньш, недавно покинувшие свои посты в сборной России. За ними, по обоюдному согласию сторон, клуб покинул главный форвард КХЛ последних лет Илья Ковальчук, отправившись брать главный кубок мирового хоккея Кубок Стэнли за океан. Потеря лидера команды заставила руководство «СКА» резко оживиться на трансферном рынке и на данный момент у «армейцев» есть два стабильных варианта для замены Ильи Ковальчука.

Первым вероятным приобретением к следующему сезону может стать лучший бомбардир «Амура» в этом сезоне — Алексей Бывальцев. В 56 играх, завершившегося для «Амура», сезона Алексей набрал 43 очка при 24 голевых передачах. Ранее Бывальцев не доходил до подобного результата в карьере, но в этом году 24-летнему форварду удалось реализовать свой потенциал в полной мере. За таким талантом, как Алексей, сразу стали следить все селекционеры клубов КХЛ, на данный момент больший интерес проявляют питерцы.

В случае прихода в стан «армейцев» Бывальцева, сразу возникает вопрос: «сможет ли неопытный форвард закрепиться в составе топ-клуба лиги и реализовать большие ожидания руководства»? Это мы сможем узнать лишь если Алексей согласиться на вызов в один из сильнейших клубов страны, где конкуренция выше, чем в Хабаровском «Амуре». Если Алексей Бывальцев уйдет из «Амура», то это сильно ослабитклуб, который не кишит талантливыми бомбардирами, для «СКА» такой расклад вполне уместен. Покупка Бывальцева, вероятно, не обязательна для «СКА», как усиление основного состава, скорее всего, это лишь ослабление потенциального соперника в плей-офф.

Такое поведение на трансферном рынке свойственно богатым клубам. К примеру, Дмитрий Кагарлицкий абсолютный лидер Череповецкого «Северсталя», потрепавший нервы «СКА» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина этого сезона, внезапно стал главной целью для покупки у селекционеров «СКА». В последние время «СКА» имеет полный карт-бланш на трансферном рынке, особенно, пока в лиге не действует правило потолка зарплат, что, соответственно, позволяет «мешкам с деньгами» скупать всех перспективных игроков из других клубов КХЛ, чтобы те просто «сгнивали» в запасе «лучшего клуба страны».

Не исключением в списке интересов «СКА» стал любимец хабаровской публики Олег Ли. 27-летний уроженец Волгограда набрал 29 очков в 54 встречах КХЛ сезона 2017/2018, забросив 10 голов и отдав 19 голевых передач. Усилия Бывальцева и Ли в большей мере поспособствовали выходу «Амура» в плей-офф Кубка Гагарина, где расположение клубов в таблице «регулярки» выставило их противказанского «Ак Барса».

Подводя итоги, напомним, что «СКА» в очередной раз нацелился на заветный кубок и нецеленаправленно начал «усиливать» свой состав перспективным игроками.