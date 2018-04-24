Манагуа , 24 апреля, 2018, 07:44 — ИА Регнум. 23 апреля в столице Никарагуа и других городах прошли демонстрации против правительства президента Даниэля Ортеги, сообщает газета El Comercio.

Cancillería Ecuador Даниэль Ортега

В отличие от протестов предыдущих дней, эта манифестация в городах Манагуа, Эстели и Матагалпа носила мирный характер. Протестующие потребовали отставки президента и первой леди Розарио Маурильо, который оппозиция обвиняет в попытке установление «семейной диктатуры».

Ранее манифестанты устраивали беспорядки в знак протеста против реформы социального обеспечения. Власти пошли навстречу и в конце прошлой недели объявили об отмене реформы. Тем не менее, протесты продолжились.

Даниэль Ортега и его супруга выступили по местному телевидению с призывом к мирному диалогу между сторонами. Они объявили, что все задержанные во время беспорядков в предыдущие дни будут отпущены.

После демонстрации Национальная полиция страны совершила рейд в Политехнический университет, захваченный студентами. Напомним, все учебные занятия в школах и вузах отменены из-за опасной ситуации на улицах.

По информации Никарагуанского центра по правам человека, в ходе протестов за несколько дней погибли 27 человек, в том числе один полицейский. Беспорядки в стране начались 18 апреля.