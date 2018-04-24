Москва, 24 апреля, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter прокомментировал заявление главы МИД Украины Павла Климкина о планах Киева по «возвращению» из России 3 млн украинцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? — написал сенатор. — Полная утопия».

По его словам, официальный Киев не задумывается о том, чем кормить всех этих людей.

«Разве что Порошенко раздаст им свои миллиарды…, — добавил Пушков. — Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава МИД Украины Павел Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто заявил, что ситуация с трудовыми мигрантами с Украины, которые живут в РФ, очень печальная.

По его словам, в настоящее время на территории РФ проживают почти 3 млн украинцев, то есть почти каждый двенадцатый гражданин страны.

Климкин добавил, что постоянно так продолжаться не может и ситуацию необходимо менять.

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