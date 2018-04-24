Москва, 24 апреля, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 23 апреля ростом. До открытия американской сессии цена на Brent понижалась до $73,11, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

На сообщении Sky News Arabia о том, что воздушный удар Саудовской Аравии привел к гибели главы хуситских повстанцев в Йемене, баррель нефти подорожал до $75. Трейдеры покупали фьючерсы на нефть на опасениях из-за возможных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке.

Сегодня, 24 апреля, на торгах в Азии Brent снизился до 74,91. Здесь нужно отметить, что нефть дорожает вместе с долларом, хотя между ними большую часть времени наблюдается отрицательная корреляция. В одном направлении они движутся во время роста геологических рисков.

Для продолжения ралли есть запас до $75,49. Сейчас участники рынка пристально следят за уровнем $74,15.

Если цена опустится ниже этого уровня, покупатели начнут фиксировать прибыль, а продавцы — открывать короткие позиции. В итоге их действия усилят нисходящее движение до $72,95.

Напомним, 23 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,37%, до $74,71 за баррель, WTI — на 0,35%, до $68,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $70,61 за баррель.

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