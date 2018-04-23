Ижевск, 24 апреля, 2018, 00:52 — ИА Регнум. Удмуртия определила регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Оператором стало ижевское ООО «Спецавтохозяйство», свидетельствуют материалы на сайте информации о проведении торгов.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Свалка

В конкурсе планировали участвовать две компании, однако заявка другого конкурсанта была отклонена.

Соглашение будет заключено сроком на 10 лет, стоимость контракта — около 29,5 млрд рублей.

В обязанности оператора входит сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение отходов. Кроме того, он должен заключить договор с собственниками отходов на услуги по обращению с ТКО.

Приступить к работе оператор должен с 1 января 2019 года.

ООО «Спецавтохозяйство» на 100% принадлежит ООО «Чистый город», основным собственником которого является бывший замглавы администрации Ижевска Сергей Климов. Он же является директором ООО.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2016 года года министр природных ресурсов и окружающей среды республики Александр Нестеров заявлял, что территориальная схема обращения с отходами прошла первую экспертизу Росприроднадзора и должна быть утверждена к октябрю. Схема предполагала организацию мусоросортировочных комплексов для Ижевского и Глазовского кустов, мощностью 250 тыс. тонн в год и 100 тыс. тонн в год соответственно.

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Однако в марте 2017 года Росприроднадзор информировал, что Удмуртия находится в числе шести регионов РФ, которые так и не утвердили территориальную схему обращения с отходами.

При этом тариф на вывоз мусора был не определен и в марте прошлого года, и в марте 2018 года. Установление единого тарифа на услугу по обращению с ТКО в Удмуртии намечено на октябрь 2018 года.