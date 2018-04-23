Ижевск, 24 апреля, 2018, 00:12 — ИА Регнум. В Удмуртии с 23 апреля начал действовать режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Бречалов.

Оттепель

Ряду ответственных ведомств поручено предусмотреть необходимые материалы и оборудование для проведения аварийно-восстановительных работ, осуществлять контроль мостовых переходов, провести работу по очистке водопропускных труб.

Также рекомендовано проводить мониторинг водных объектов каждые четыре часа.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.

Пик паводка на территории Удмуртии ожидается 25−30 апреля, максимальные уровни весеннего половодья на территории Удмуртии в 2018 году ожидаются на уровне средних многолетних значений, информируют в региональном управлении МЧС.

«Однако следует отметить, что любое резкое повышение температуры воздуха в сочетании с выпадением осадков может чрезвычайно усугубить ситуацию, вызвать активное таяние снега и быстрый подъем уровней на реках республики, который может привести к возникновению подтоплений населенных пунктов и объектов инфраструктуры в 19 муниципальных образованиях на территории республики», — полагают в ведомстве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, паводок 2017 года республика пережила благополучно.

А вот паводок 2016 года стал самым сильным в Удмуртии за последние несколько лет. Наиболее значительно пострадали города Глазов и Ижевск, а также поселки — Балезино, Игра и Яган.

В пиковый период в зоне подтопления находились более 460 домовладений, в которых проживает более 2 тыс. человек.