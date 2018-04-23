Нью-Йорк, США, 24 апреля, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «решительно осудил» бомбардировки Йемена со стороны ВВС Саудовской Аравии, 23 апреля передает агентство Reuters.

United States Mission Geneva Антониу Гутерриш

Согласно заявлению пресс-секретаря Стефана Дюжаррика, генсек ООН призывает к расследованию удара саудитов по мирным жителям — участникам свадьбы на северо-западе Йемена.

«Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах… в отношении защиты гражданских лиц и гражданской инфраструктуры во время вооруженных конфликтов. Он призывает к оперативному, эффективному и прозрачному расследованию», — сообщил Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля «правительственная коалиция» во главе с Саудовской Аравией нанесла удар по свадебной церемонии на северо-западе Йемена. Погибли не менее 20 человек.

Напомним, с 2015 года в результате конфликта в Йемене погибли свыше 10 тыс. человек. Большая часть из них — мирные жители, убитые в результате бомбардировок «правительственной коалиции» во главе с Саудовской Аравией.