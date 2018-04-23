Саранск, 23 апреля, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Тестовый матч на стадионе, построенном к чемпионату мира по футболу-2018 в Саранске, прошел на хорошем уровне. Об этом заявили по итогам встречи ФК «Мордовия» и «Зенита» (Ижевск) зампред правительства России Виталий Мутко и глава республики Владимир Волков, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

E-mordovia.ru Виталий Мутко доволен стадионом «Мордовия Арена»

«Сегодня состоялось значимое событие: мы ввели в строй последний главный объект чемпионата мира по футболу — «Мордовия Арену». Все прошло на хорошем уровне, все системы сработали: управление, штаб, коммуникации. Выгрузка стадиона прошла оперативно, и в целом город справился с тестовыми схемами движения и с доставкой зрителей. В республике проделана большая серьезная работа по благоустройству, созданию дополнительных сервисов. Сегодня мы смогли по достоинству оценить не только стадион, но и новые гостиницы, прилегающую территорию. Мордовия достойно подготовилась и провела первый тестовый матч», — прокомментировал Мутко и поблагодарил строителей стадиона, волонтеров, организаторов матча.

По его словам, с газоном тоже все в порядке.

«Газон в хорошем состоянии. Для него главное — корневая система. Нужно немного солнца, две недели теплой весенней погоды и все будет замечательно», — полагает зампред правительства РФ.

E-mordovia.ru Трибуны стадиона

В свою очередь глава Мордовии подчеркнул, что республика вышла на финишную прямую по подготовке к чемпионату мира.

«Самый главный объект — стадион, и гостиницы, в том числе «Меркьюри» — готовы. Задачу мы выполнили. Успешно провели тестовый матч. Я хотел бы поблагодарить всех, кто работал у нас в республике. Я благодарю Минспорта России и Виталия Леонтьевича за их содействие. Это наша общая заслуга, что Саранск готов к проведению чемпионата мира», — подытожил Волков.

Мутко добавил, что футбол в России активно развивается, а чемпионат мира даст нам новые навыки ведения, организации крупных спортивных мероприятий.

«В стране действуют около 2,5 тыс. футбольных школ, в которых занимаются около 300 тыс. детей. В Мордовии должны играть свои воспитанники. Уже сейчас несколько ваших воспитанников играют в клубах 1, 2 дивизиона по всей стране. Это хорошо. Работают специалисты», — заключил Мутко.

Отметим, новый стадион открывался тестовым матчем саранской «Мордовии» с ижевским «Зенитом», на который пришли более 13 тыс. зрителей, вопреки запланированным 10 тыс. Встреча закончилась со счетом 0:0.

E-mordovia.ru Разгоряченные болельщики в ходе игры

ИА REGNUM напоминает, следующие два тестовых матча ФК «Мордовия» проведет 4 и 16 мая с ФК «Камаз» (Набережные челны) и командой «Сызрань-2003». При этом загруженность стадиона зрителями с каждым матчем будет увеличиваться.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.

В рамках мундиаля Саранск примет четыре матча группового этапа — 16, 19, 25 и 28 июня. Встретятся сборные Дании и Перу, Колумбии и Японии, Ирана и Португалии, Панамы и Туниса.