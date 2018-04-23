Ижевск, 23 апреля, 2018, 21:47 — ИА Регнум. В минувшие выходные в числе заблокированных ресурсов оказались 27 порталов, связанных с сообществом «Удмуртлык». Менеджер проектов сообщества Алексей Шкляев уточнил, что сайты, к которым блокирован доступ, располагаются на популярном хостинге Digital Ocean.

Так выглядит скриншот главной страницы сайта журнала «Инвожо»

В числе заблокированных сайтов — страница журнала «Инвожо», персональные сайты представителей удмуртской общественности, портал, посвященный удмуртскому поэту Кузебаю Герду, а также сайт с приложениями на удмуртском языке и словарем, сообщает Udm-info.

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По мнению Шкляева, в результате действий Роскомнадзора пострадала значительная часть удмуртоязычного сегмента сети интернет.

«Они затруднили и парализовали инфраструктуру интернета, в том числе и государственных сайтов и сервисов. Их действия ухудшили качество жизни миллионов россиян, они антиконституционны, так как ограничивают право граждан на доступ к информации», — утверждает Шкляев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 13 апреля 2018 года популярный мессенджер Telegram был внесен Роскомнадзором в реестр ресурсов, запрещенных на территории Российской Федерации, принято решение о его блокировке в связи с тем, что владельцы ресурса отказались передавать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей на основании приказа федеральной службы. В рамках блокировки мессенджера были заблокированы IP-адреса, принадлежащие компаниям Amazon и Google.

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18 апреля были заблокированы более 100 тыс. IP-адресов, принадлежащих хостинг-провайдеру Digital Ocean. По информации официального Twitter провайдера, представителям компании известно об этой проблеме, но, будучи провайдером, компания ничего не может сделать в случае блокировки властями какой-либо страны.

22 апреля в некоторых городах РФ пользователи интернета не смогли получить доступ к ряду сервисов Google, в частности, картам и переводчику. По предварительным данным, данная проблема была вызвана действиями Роскомнадзора, который заблокировал часть IP-адресов Google.

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В частности, об этом заявили гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин и специалист по кибербезопасности Александр Литреев.

23 апреля ведомство опровергло информацию о том, что в РФ в рамках мер по ограничению доступа к мессенджеру Telegram якобы оказались под блокировкой ресурсы Google.