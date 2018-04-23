Москва, 23 апреля, 2018, 21:40 — ИА Регнум. Система мониторинга и прогноза природных явлений и система оповещения о стихийных являениях в Москве будут совершенствоваться. Об этом 23 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россиской газете».

Kremin.ru Мэр Москвы Сергей Собянин

Глава города отметил, что недавно в столице были обновлены регламенты оповещения и требования к работе предприятий и организаций в экстремальных погодных условиях.

«В результате в прошлые выходные были оперативно закрыты ВДНХ, Парк Горького и так далее, что предотвратило ещё более тяжкие последствия, — сказал Собянин. — Тем не менее, систему оповещения надо и дальше совершенствовать. На мой взгляд, там есть, над чем работать».

Мэр подчеркнул, что погода в последнее время бьёт рекорды по количеству аномальных явлений.

«Для того чтобы им противостоять, необходимо, во-первых, обеспечить пусть краткосрочный, но точный прогноз, чтобы успеть предупредить горожан. Во-вторых, надо усиливать и совершенствовать работу служб спасения и ликвидации последствий стихии», — отметил мэр.

По его словам, в этих целях вокруг Москвы «создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений, которая уже смогла спрогнозировать последний ураган», наращиваются силы городских коммунальных предприятий.

«В-третьих, необходимо совершенствовать систему оповещения. Порой мы на воду дуем, рассылая SMS-ки, а когда приближается реальная беда, реагируем не всегда адекватно», — констатировал Собянин.

Как передавало ИА REGNUM, в результате урагана, прошедшего в столичном регионе субботу, 21 апреля, погибла 12-летняя девочка, в медучреждениях остаются 14 пострадавших. Ураганом оказалось повалено более тысячи деревьев, повреждены кровли 34 домов и 90 автомобилей.