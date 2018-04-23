Санкт-Петербург, 23 апреля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Заявления об отсутствии информации о работах, проводимых в историческом здании Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, не соответствуют действительности. Функционирование Главного командования Военно-морского флота России в Адмиралтействе не наносит никакого ущерба его историческому облику. Об этом ИА REGNUM сообщили вечером 23 апреля в Главном командовании ВМФ России в ответ на запрос агентства.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство и Исаакиевский собор

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой допустить на территорию Адмиралтейства представителей Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, градозащитников и депутатов для ознакомления с ходом работ по реконструкции комплекса зданий, в которых дислоцируется Главное командование ВМФ. Вишневский также утверждал, что, поскольку здание Адмиралтейства находится в ведении Минобороны, «доступ в него закрыт и не имеется практически никакой информации о проводимых работах и их соответствии законодательству об охране культурного наследия»,

«Данная информация не соответствует действительности. В адрес Главного командования ВМФ обращений от Совета по культурному наследию при Правительстве Санкт-Петербурга и лично от депутата Бориса Вишневского о разрешении на посещение Адмиралтейства не поступало», — заявили в Главном командовании ВМФ России.

Там напомнили, что Министерство обороны и Главное командование ВМФ регулярно информируют общественность о ходе работ по реконструкции объектов комплекса зданий на территории Адмиралтейства.

При этом все реставрационные работы ведутся в строгом соответствии с проектной документацией, согласованной с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры при Правительстве Санкт-Петербурга (КГИОП), подчеркивают военные моряки.

«Весь комплект проектно-сметной документации выполнен с учетом требований, предъявляемых к памятникам культурного наследия федерального значения: документация прошла соответствующие экспертизы, в том числе, историко-культурную, и имеет согласования с КГИОП. На все выполняемые строительно-монтажные и реставрационные работы получены разрешения, КГИОП осуществляется постоянный надзор с выдачей соответствующих разрешительных документов по каждому их этапу», — отмечают в Главном командовании ВМФ.

В главкомате также рассказали подробности того, что уже сделано в комплексе зданий Адмиралтейства. Так, в ходе реконструкции был отремонтирован и восстановлен в оригинальном виде фасад здания, воссозданы исторические интерьеры библиотеки и кабинета последнего Морского министра Российской империи Адмирала Григоровича. Кроме того, по оригинальной проектной документации полностью восстановлены Западная, Восточная и Центральная башня Адмиралтейства.

Завершена реставрация 2-го и 4-го корпусов Главного Адмиралтейства, продолжаются работы по восстановлению 1-го и 3-го корпусов. Проведена реставрация всех предметов декоративно-прикладного искусства Адмиралтейства, в том числе предметов живописи, мебели, исторических интерьеров, возобновлена полноценная работа Адмиралтейского храма св. Спиридона Тримифунтского.

«Функционирование Главного командования Военно-Морского Флота в Адмиралтействе осуществляется без малейшего ущерба его историческому облику», — заявили в Главном командовании ВМФ России.

Там также подчеркнули, что всегда открыты и готовы к взаимодействию с представителями общественности и науки по вопросам хода реставрации и реконструкции Адмиралтейства.

Напомним, строительство здания Главного Адмиралтейства велось с 1704 по 1706 годы по проекту архитекторов Ивана Коробова и Андреяна Захарова. Здание на берегу Невы является знаковым примером русского ампира. Кораблик на шпиле считается одним из самых популярных символов Петербурга наряду с Медным всадником и ангелом на шпиле Петропавловки. Главное командование ВМФ России находится в Адмиралтействе с 2012 года.