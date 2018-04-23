Москва, 23 апреля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении дополнительного контроля за организациями, эксплуатирующими лифты и эскалаторы. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Драй ИА REGNUM Эскалатор

Законом устанавливается, что организации, осуществляющие монтаж, демонтаж и эксплуатацию лифтов, подъёмных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов (за исключением метрополитенов), должны будут направлять уведомление о начале своей деятельности в Ростехнадзор.

До настоящего времени от предприятий, занимающихся указанной деятельностью, подобного уведомления не требовалось.

Согласно документу, уже эксплуатирующие лифты и эскалаторы организации обязаны будут направить соответствующее уведомление в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу — 1 сентября 2018 года.

Предполагается, что нововведение позволит обеспечить больший уровень безопасности при использовании лифтов, эскалаторов и другого подобного оборудования.

В ходе рассмотрения документа в Государственной думе депутаты профильного комитета отмечали, что больший контроль за эксплуатацией лифтов и других опасных объектов необходим для снижения количества несчастных случаев, связанных с их использованием.