Киев, 25 апреля, 2018, 08:01 — ИА Регнум. Западные партнеры Украины дают негативную оценку использования денег, предоставляемых правительству Украины, и считают его неэффективным, полагает украинский экономист Андрей Новак. На каком экономическом фоне сделано это заявление, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

По прогнозу МВФ, ВВП Украины в 2018 году продолжит расти (прогнозируется 3,2%), но прогноз на 2019 год ухудшился (3,3% вместо 4%). Вместе с тем на повестке стоит вопрос получения очередного транша от МВФ, которого ожидали в апреле — мае, потом сроки передвинулись минимум на июль; заместитель председателя Национального банка по вопросам монетарной политики Дмитрий Сологуб полагает, что транш будет получен не ранее III квартала текущего года. А может, и не будет. Важно, что точно не раньше третьего квартала.

С чем связано промедление? От Украины ожидают следующего хода, должного выразиться в принятии закона об Антикоррупционном суде. До этого решения разговоры с МВФ остаются бессмысленными — а ведь в НБУ ожидали ни больше ни меньше $3,5 млрд в течение года.

«Если нам удастся принять закон об Антикоррупционном суде, учтя ключевые выводы Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, завоевав доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке поднятия тарифов. И мы над этим очень активно и плотно работаем», — заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

В НБУ действительно собираются подписать с МВФ новую программу сотрудничества в 2020 году, после того, как закончится действие текущей, однако ее условия пока неизвестны. Министерство финансов, напротив, считает новую программу ненужной — в отличие от денег:

«Мы планируем выходить на внешние рынки заимствований, а без МВФ это будет стоить дорого, если это вообще возможно», — сообщил замминистра финансов Сергей Марченко.

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